Atac cu un cuţit la cinematograf. Un bărbat din Timişoara a fost reţinut după ce a rănit doi tineri

Potrivit ANM, până la ora 10.00 sunt sub avertizare judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Ilfov, până la ora 11.00 zona joasă a judeţului Buzău, iar până la ora 12.00 zonele joase din Bacău, Neamţ şi Vrancea, dar şi judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi şi Vaslui. Meteorologii susţin că în aceste zone se va semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.