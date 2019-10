CS UNIVERSITATEA CRAIOVA // Meseria lor nu e golul » Dezastru în atacul oltenilor

23:20

Marcel Răducanu a împlinit astăzi 65 de ani. Fostul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund a vorbit despre problemele medicale pe care le are și despre oamenii care i-au fost alături astăzi.„Am niște dureri groaznice la coloană. De abia mă mișc, după ce am făcut aici, în Germania, o operație la coloană. Cred că mi-au atins un nerv. Bine și eu am avut un accident postoperator, am căzut la un antrenament pe umărul cu probleme. ...