UPDATE | Unul dintre spectatorii atacați cu cuțitul în sala de cinema din Timișoara este chiar actorul actorul al filmului care rula atunci pe ecran!

11:10

Dupa ce ai realizat un CV in engleza care iese cu adevarat in evidenta, urmatorul pas este sa te pregatesti pentru interviu. Interviul poate fi foarte intimidant, dar daca ai incredere in tine, poti trece cu usor peste acest pas. Astazi, interviul prin telefon a devenit foarte comun, in special in situatiile in care jobul […] Post-ul (Publicitate) Cum sa te pregatesti pentru un job in alta tara apare prima dată în Libertatea.