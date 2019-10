Un tânăr a mâncat doar macaroane cu brânză timp de 17 ani. Motivul bizar pentru care a făcut asta: „Nu am ales să fiu aşa”

10:10

„Iubitul meu m-a înşelat cu foata lui prietenă şi m-a rănit foarte mult, aşa că m-am răzbunat şi am făcut sex cu cel mai bun prieten al lui. Am 26 de ani şi iubitul meu are 29. Suntem împreună de cinci ani şi am simţit că este vorba despre dragoste adevărată. Petrecea mult timp în apartementul meu. Câteva zile pe săptămână. Îmi plăcea să am pe cineva care să-mi gătească, să mă iubească şi cu care să îmi împart patul. Mi-a zis că se simte foarte norocos că a întâlnit pe cineva atât de special ca...