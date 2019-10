FCSB / Gigi Becali prelungește contractele a 4 jucători importanți: „Nu e normal să aibă doar 6.000 de euro. Îi dau 10.000”

09:50

Andrea Petkovic (80 WTA, 32 de ani) e fascinată de jocul Simonei Halep (5 WTA, 28 de ani) și are doar cuvinte de laudă la adresa româncei. "Iubesc să joc contra Simonei Halep deoarece este o sportivă grozavă și te forțează să oferi cel mai buni tenis al tău. În plus, îți permite să faci asta fiindcă nu este ca Serena, cu forța ei. Nu este puternică și înaltă, așa că are nevoie să-și folosească tot talentul. ...