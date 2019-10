Odesa, prima etapă a vizitei secretarului general al NATO în Ucraina

13:10

Premierul demis Viorica Dăncilă a afirmat marţi, la Botoşani, că niciodată PSD nu s-a confruntat cu atâta ură şi a adăugat că nicăieri în Europa un preşedinte cere desfiinţarea unui partid politic, în loc ca acesta să fie un factor de dialog, un mediator."Sunt de 23 de ani în acest partid. (...) Am avut perioade mai bune şi perioade mai rele. Dar niciodată până acum România, PSD nu s-a confruntat cu atâta ură, cuvinte atât de urâte, cu dorinţa de a se desfiinţa acest partid din partea celui care ar trebui să fie facilitatorul de consens şi mediatorul în această ţară - candidatul Iohannis. Am preluat guvernarea şi am condus acest guvern timp de aproape un an şi nouă luni. Am luat împreună cu colegii mei decizii bune pentru România şi pentru români. În spatele fiecărui act adoptat normativ de Guvern am ştiut că sunt aşteptările şi speranţele oamenilor. (...) Am acţionat de fiecare dată pentru români şi România. Ca prim-ministru, am luat deciziile şi pentru cei care m-au jignit şi pentru cei care m-au apreciat şi pentru cei care mă apreciază şi pentru cei care mă urăsc, şi pentru cei care ne-au votat şi pentru cei care ne-au votat, pentru că am considerat că prim-ministrul trebuie să fie al tuturor românilor, că nu am dreptul să împart România, că nu am dreptul să vorbesc despre oameni buni sau răi. (...) Pentru că România este a noastră, a tuturor, este a părinţilor şi bunicilor noştri care au construit România de astăzi şi noi avem obligaţia ca, prin unitate, să o ducem mai departe", a declarat Dăncilă la o acţiune electorală la Botoşani.Potrivit premierului demis, pe toată durata mandatului său, preşedintele României a venit cu numeroase obstacole împotriva Guvernului."Preşedintele care, în loc să aducă la masa dialogului Guvernul României, Parlamentul României, a fost cel care a împiedicat cât mai multe măsuri luate pentru români şi România, fie că vorbim de legi din Parlament pe care le-a contestat la CCR, fie că vorbim de nominalizările unor miniştri pe care le-a respins fără a avea motive legate de legalitate, ci doar de oportunitate. Nu i-a plăcut vestimentaţia, nu i-a plăcut că l-au criticat odată. Acest preşedinte care s-a comportat ca un dictator pentru această ţară, în care ceea ce a spus el trebuie respectat de toţi. Acest preşedinte care nu a înţeles că democraţia presupune mai multe partide politice. Cred că este singurul preşedinte din Europa care şi-a permis să ceară desfiinţarea unui partid politic pentru că nu e de acord cu măsurile lui, cu modul în care se raportează la români şi România. A venit în 2014 şi v-a cerut votul. A mai venit de cinci ani de zile la Botoşani? V-a mai întrebat vreodată ce probleme sunt aici? (...) A indus în societatea românească atâta ură şi atâta dezbinare. Cred că noi trebuie să spunem 'stop'. Noi nu vrem România noastră şi România altora, eu nu vreau guvernul meu şi guvernul altora, eu nu vreau românii mei şi românii altora, eu nu vreau un preşedinte care preferă doar culoarea galbenă", a spus liderul PSD, candidat la alegerile prezidenţiale. AGERPRES / (A - autor: Cătălina Matei, editor: Irina Poenaru, editor online: Ady Ivaşcu)