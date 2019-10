Libertatea te ajută | ﻿Dobânda la obligațiunile II Bank

15:40

Cântăreașa americană Nicki Minaj, în vârstă de 36 de ani, s-a căsătorit în secret, informează elpais.com. Vedeta s-a căsătorit cu Kenneth Petty, împreună cu care formează un cuplu de mai puțin de un an. View this post on Instagram He want me to be his wife- his MISSIS like SIPPI NOW A post shared by […] Post-ul Nicki Minaj s-a căsătorit în secret. Artista și Kenneth Petty sunt împreună de mai puțin de un an apare prima dată în Libertatea.