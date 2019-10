Cum este viaţa în cea mai bombardată ţară de către drone

16:50

„Suntem practic pe drum bun. Am făcut paşi serioşi înainte. Sunt la fel de încrezător ca şi din momentul desemnării că şansele noastre de a reuşi învestirea guvernului sunt foarte mari”, a anunţat Ludovic Orban. El a mai spus că a convenit cu liderii USR, ALDE şi UDMR încheierea unor acorduri. „Cu aproape fiecare formaţiune politică am convenit un cadru de colaborare care va fi materializat sub forma unor înţelegeri care vor fi validate în conducerea PNL şi a formaţiunilor politice”, a adăugat l...