Alexandru Cumpănașu a dezvăluit motivul pentru care candidează la prezidențiale

12:20

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a sosit, marți, la Parchetul General, pentru a fi audiat, la patru ani de la tragedia petrecută în clubul Colectiv. Arafat nu a făcut declarații. Șeful DSU, Raed Arafat, a ajuns la sediul Parchetului General în jurul orei 12, unde este audiat în dosarul tragediei din […] The post Șeful DSU, Raed Arafat, audiat la Parchetul General, în cazul tragediei de la Colectiv appeared first on Cancan.ro.