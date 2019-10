Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 23 octombrie 2019. Soarele intră în zodia Scorpion

13:20

La vârsta de 27 de ani, Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular, cel mai important tip de cancer de ficat. Celebra cântăreață și-a dorit să poarte războiul cu temuta maladie departe de ochii fanilor, însă, după săptămâni bune de tăcere, ea a dezvăluit drama pe care o trăia. Din nefericire, în ciuda tuturor […] The post Adevărul despre boala care a ucis-o pe Denisa Răducu! 2 milioane de români suferă de această maladie fără să ştie appeared first on Cancan.ro.