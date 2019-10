Cetățean german, găsit mort într-un hotel din Timișoara

15:00

Un șofer în vârstă de 54 de ani, din Giurgiu, a adormit la volan și a intrat cu mașina direct într-un copac. Din păcate, acesta a murit pe loc. Accidentul a avut loc în comunca Greaca, după ce șoferul a adormit la volan, a ieșit de pe partea carosabilă și s-a izbit violent de un […]