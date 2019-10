Horoscop 23 octombrie 2019. Zodiile care vor avea câștiguri financiare

15:10

Un grav accident s-a petrecut, în urmă cu puțin timp, în Târgoviște. Două autoturisme s-au ciocnit violent, după ce unul dintre șoferi nu ar fi păstrat distanța în mers. În urma impactului, patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital. Un bărbat a fost descarcerat de pompieri.