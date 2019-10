BM 15 ANI: Paradisul expaţilor

15:50

McDonald`s ratează estimările de profit pentru T3. Acţiunile scad cu peste 3% înainte de deschiderea şedinţei bursiere din New York Autor: Alex Ciutacu Postat la 22 octombrie 2019 0 afişări Acţiunile companiei McDonald`s au scăzut cu 3,3% marţi înainte de deschiderea şedinţei de tranzacţionare pe bursa din New York, la valoarea de 203 dolari per acţiune, după ce compania a raportat rezultate trimestriale sub aşteptările pieţei, potrivit CNBC. Compania nu a reuşit să obţină succesul scontat cu ca...