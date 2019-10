Despărțită de fostul iubit, Cristina a primit o fotografie șocantă pe telefon: ”M-a amenințat că…”

16:30

Viorica Dăncilă a declarat, marți, în timpul unei acțiuni electorale la Botoșani, că Executivul va majora salariul minim cu 100 de lei. Anterior, ministrul Muncii, Marius Budăi, afirmase că miercuri va fi pus în transparenţă publică un proiect hotărâre de guvern în acest sens. ”Mă bucur că ai dat această veste, Marius Budăi, că vrem […] The post Viorica Dăncilă a făcut anunțul! Cu cât se vor mări salariile appeared first on Cancan.ro.