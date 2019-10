AL HILAL - AL SADD 2-4 // Xavi, declarații războinice după ce a fost eliminat de Răzvan Lucescu: „Noi am fost echipa mai bună atât în tur, cât și în retur”

22:30

Galatasaray și Real Madrid joacă ACUM, într-un meci din Grupa A din UEFA Champions League. Partida e fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 1, Look Plus și TV Telekom Sport 1. liveTEXT » Galatasaray - Real Madrid 0-1Vezi AICI live + statisticiA marcat: Kroos 18'Televizare: Look Plus, TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1Vezi AICI VIDEOÎn minutul 7, Andone a șutat de la 12 metri, dar Courtois a apărat. ...