Loredana Groza a surprins din nou, după apariția ca-n filmele pentru adulți! Cântăreața, fotografiată într-o poziție de infarct

Alex Moisi are 22 de ani și a primit crunta veste, la începutul acestui an: a fost diagnosticat cu leucemie limfoblastică. Asta nu l-a făcut să renunțe. Ba mai mult, sălăjeanul este convins că va învinge boala. Cel căruia prietenii îi spun Fram muncea în Italia, pentru că avea planuri mari, voia să-și finanţeze proiectul