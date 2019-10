Ion Cristoiu: Cum a ratat Iohannis o carieră strălucită-n PSD, partidul care trebuie să dispară din România

10:10

„Nu am discutat în mod special de păstrare, că nu am discutat de desfiinţare. Nu s-a pus problema. În legătură cu desfiinţarea am avut noi cei de la ALDE un punct de vedere, nu vom fi de acord. Dacă se încearcă inclusiv o altă manevră cu asumarea răspunderii vă spun că dacă se depune moţiune de cenzură votăm moţiunea de cenzură şi pică orice guvern pe subiectul ăsta. Dacă mergem pe asumarea răspunderii e termen de trei zile în care poţi depune moţiune”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, la TVR. Li...