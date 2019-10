Detalii incredibile din războiul Sportivilor cu Cordunenii. Mama lui Costel, atacată pe timp de noapte de „săgețile” lui Eugen Preda

09:10

Întâmplare cu final neașteptat în fața unei biserici din Brașov, iar în mediul online a fost postat un mesaj care a devenit viral. Un copil de aproximativ 6 ani cerșea, la intrarea în lăcașul de cult, iar un grup de elevi l-a observat. Ce a urmat a surprins pe toată lumea. Trăim într-o lume care, […] The post Un copil de 6 ani cerșea în fața unei biserici din Brașov. A fost văzut de un grup de elevi, iar ce a urmat este incredibil: ”Mi s-a pus nodul în gât instantaneu…” appeared first on Cancan.ro.