(P) Samsung şi-a închis şi ultima fabrică din China

Producătorul Al Burton, premiat cu Emmy, a murit la vârsta de 91 de ani Producătorul Al Burton a murit, marţi, la vârsta de 91 de ani, în oraşul San Mateo din statul american California, lăsând în urmă o carieră de şase decenii, în care a contribuit la realizarea unor emisiuni precum "One Day at a Time" şi "Silver Spoons", potrivit The Hollywood Reporter. Pe parcursul vieţii, Al Burton a colaborat cu scenaristul Norman Lear şi a coordonat emisiuni precum "The Jeffersons", "Mary Hartman, Mary Har...