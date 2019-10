Ministerul Justiţiei şi Instanţa supremă organizează ''Ziua porţilor deschise'' cu ocazia sărbătoririi Zilei Europene a Justiţiei

17:10

Maestrul Cristian Mandeal, cel care şi-a început cariera dirijorală la Târgu Mureş, în urmă cu peste 40 de ani, se va afla la pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş la concertul aniversar la împlinirea a 70 de ani de la înfiinţarea instituţiei, care va marca şi închiderea celei de-a 29-a ediţii a Festivalului Muzical Internaţional "In memoriam Constantin Silvestri"."Concertul simfonic extraordinar de închidere are un motto special intitulat '70 de ani de Filarmonica - 25 de ani de Ortoprofil', sponsorul festivalului fiind alături de noi la sărbătoarea de încheiere a manifestării muzicale internaţionale de prestigiu, Festivalul 'In memoriam Constantin Silvestri'. Va fi o reală bucurie pentru muzicienii noştri dar cred că şi pentru melomanii târgumureşeni să îl avem ca oaspete pentru acest moment de final pe unul dintre cei mai renumiţi dirijori români contemporani, maestrul Cristian Mandeal. Îi mulţumesc din suflet pentru onoarea de a reveni acasă pentru Concertul de închidere, noi toţi îl considerăm al nostru căci începutul carierei sale dirijorale s-a petrecut aici, iar şederea domniei sale printre noi a durat patru ani, fiind o colaborare extrem de plăcută. Avem invitat şi un mare pianist rus care mă bucur că de ceva ani buni vine cu plăcere la noi, simţindu-se acasă. Este vorba despre Alexei Nabioulin, solistul Concertului de final şi care va cânta dificilul dar monumentalul 'Concert pentru pian şi orchestră nr. 2 în Si bemol major' de Johannes Brahms. În partea a doua a concertului, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, Orchestra simfonică a Filarmonicii noastre va interpreta Simfonia nr. 2 de Johannes Brahms", a arătat directorul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, dirijorul Vasile Cazan.Într-un comunicat de presă, remis AGERPRES, dirijorul Cristian Mandeal, a precizat că, de fiecare dată când revine la Târgu Mureş, încearcă să dăruiască membrilor orchestrei de aici "tot ceea ce înaintaşii lor mi-au dăruit mie"."Legătura mea cu Filarmonica din Târgu Mureş datează aproape dintotdeauna. A fost prima orchestră profesionistă care mi-a oferit un loc de dirijor. Eram necunoscut şi neexperimentat, aveam timidităţi şi stângăcii. Am ajuns să dirijez aici pentru prima dată în 1976, datorită unui concurs de împrejurări, pe vremea când eram angajat corepetitor la Opera Română din Bucureşti. N-am să uit niciodată prima repetiţie cu Beethoven - Simfonia a V-a, atunci când secretarul muzical din acea vreme, Csiki Boldizsar, marele compozitor maghiar contemporan nouă, m-a abordat la prima pauză ca să-mi propună postul de dirijor vacant de 7 ani ce fusese înainte ocupat de Remus Georgescu, între timp transferat la Timişoara. Consternarea şi fericirea mea au fost totale. Nu doream nimic altceva mai fierbinte decât să am propria mea orchestră, indiferent unde, chiar şi pe lună. Au urmat apoi alte patru concerte de probă cu repertorii cât mai diverse, iar eu am fost pus în situaţii limită. Eram invitat inopinat, de la o zi la alta aproape, sărind în programe necunoscute mie de dinainte, pus în situaţii limită pentru un foarte tânăr dirijor încă lipsit de un repertoriu exhaustiv. Abia apoi a urmat concursul la a cărui notare a participat întreaga orchestră. Si iată că miracolul s-a împlinit. Aveam doar 33 de ani şi eram dirijorul unei orchestre de bună condiţie", a arătat Cristian Mandeal.Potrivit maestrului, de la Târgu Mureş a plecat la orchestra Filarmonicii din Cluj-Napoca, însă a rămas pentru totdeauna legat de orchestra mureşeană, ca de "prima dragoste care nu se uită niciodată"."Deşi orchestra s-a reîmprospătat în măsura în care nici un singur instrumentist de pe vremea mea nu mai cântă astăzi, sentimentul meu de 'acasă' a rămas la fel de acut ca pe vremuri. De fiecare dată când revin, încerc să dăruiesc orchestrei tot ceea ce înaintaşii lor mi-au dăruit mie", a precizat Cristian Mandeal.Concertul care aniversează 70 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii din Târgu Mureş va avea loc în data de 31 octombrie, la Palatul Culturii, şi va închide ediţia a 29-a a Festivalului internaţional "In memoriam Constantin Silvestri", se desfăşoară pe tot parcursul lunii octombrie.A 29-a ediţie a Festivalului Muzical Internaţional "In memoriam Constantin Silvestri" are loc la împlinirea a cincizeci de ani de la moartea compozitorului Constantin Silvestri, cel care a fost descoperit de către George Enescu la conservatorul din Târgu Mureş, locul în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica de Stat.Pe parcursul festivalului, alături de orchestra simfonică şi corul mixt ale Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş s-au aflat numeroşi artişi şi dirijori renumiţi, între care maestrul Nicolae Moldoveanu din Elveţia, pianistul rus Eduard Kunz, tenorul Szerekován János din Ungaria, cvartetul de coarde 'Gaudeamus', dirijorul Fakhraddin Kerimov din Azerbaidjan, violoncelistul Jan Bogdan din Slovacia, cvartetul de coarde 'Tiberius' alături de violoncelistul Adrian Naidin şi violistul Bartha Lajos, dirijorul Cser Ádám din Ungaria, violistul Vlad Răceu, pianista Sînziana Mircea, chitarista Raisa Mihai şi cântăreaţa Amalia Lazariuc, pianistul Csíky Boldizsár junior, dirijorul Gheorghe Costin şi mulţi alţii.AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)