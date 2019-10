EXCLUSIV Ioanițoaia: "Domnule Țiriac sunteți zgârcit?". Țiriac: "Absolut! Eu nu mai am bani. Am donat absolut tot!"

20:30

Ion Țiriac (80 de ani), președintele Federației Române de Tenis, a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisă integral pe GSP.ro în fiecare miercuri, ora 20:00, și a vorbit despre Arenele BNR, unde nu se mai joacă tenis din 2015.„Eu sper ca acest Guvern să rezolve treaba foarte repede pentru că se duce și în 2021 turneul și s-a terminat! S-o rezolve... BNR-ul nu are nevoie și nu are trebuință de arenă. E totul gol acolo. ...