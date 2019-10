Baschet feminin: Baschet Arad şi CS Universitatea Cluj-Napoca, în turul al doilea al Cupei României

19:20

Candidatul la Preşedinţie Mircea Diaconu, susţinut de Pro România şi ALDE, a declarat miercuri, la Reşiţa, că se bazează, în această campanie electorală, pe sprijinul ALDE, strict în ceea ce înseamnă logistică."Sunt nişte termeni ai înţelegerii. Eu am ieşit şi am cerut susţinere peste tot, pentru că singur chiar nu pot. Este un demers enorm. Şi au spus că mă susţin, fapt pentru care am discutat termenii susţinerii, care înseamnă logistică şi atât. Această alianţă s-a făcut doar pentru susţinerea mea. Ea nu funcţionează în Parlament sau mai departe. În clipa în care se termină alegerile, pe 25 noiembrie, sau poate în 10 noiembrie, înţelegerea dispare. Pe ei nu îi vedeţi cu mine, nu port siglele lor la mine, deci este susţinerea de care am nevoie. În primul rând, este vorba de oamenii din secţiile de votare. Cu ei am dreptul ăsta şi pot să acopăr, cât de cât, concurenţa cu ceilalţi. Ceea ce fac ei în Parlament este treaba lor politică şi nu este subiectul meu. Statutul de independent este cheia acestei poveşti", a declarat Mircea Diaconu, la întâlnirea de la Reşiţa, cu simpatizanţii.Diaconu afirmă că a fost foarte atent la termenii stabiliţi în ceea ce priveşte susţinerea sa de către partidele politice, tocmai pentru a nu fi acaparat politic, iar partenerii politici au înţeles perfect acest lucru."Să ştiţi că sunt foarte rezervaţi. Nu am vorbit de săptămâni cu liderii. Ei îşi văd de treaba lor, eu, de a mea. Sunt ajutat mai ales la nivel local, pentru faptul că mi se mai pune câte un afiş, voi avea oameni în secţii de votare, lucruri strict logistice şi atât, nimic altceva", a precizat Diaconu.În ceea ce priveşte exodul românilor la muncă în străinătate, Mircea Diaconu spune că acesta este un drept al lor. Pe de altă parte, Diaconu susţine că nu se poate face o judecată globală, deoarece fiecare om are povestea lui şi motivaţia care l-a determinat să facă acest pas."Dacă acest lucru nu se va înţelege, aşa va fi mereu, până când naţiunea română este în plină disoluţie. Ne dizolvăm ca naţie. Şi nu doar prin plecări sau natalitate. Ne dizolvăm ca repere, ca identitate, ca valori care ne unesc, dar care se şterg încet-încet, se aplatizează şi devenim nişte oameni care nu ştiu cine sunt. Mi-e frică de acest lucru. Şi nu am văzut pe nimeni, dintre cei care contează, să fie îngrijorat de acest lucru. Eu în locul lor nu aş dormi noaptea de disperare, de spaimă, până nu găsim soluţia pentru a opri căderea. Ieşirea mea în spaţiul public pe această temă este singura formă de protest în acest subiect. Şi aş vrea să fac ceva. Voi încerca pe toate căile, chiar dacă nu izbutesc acum, voi continua să pledez în spaţiul public, cât o să am putere, pe acest gen de teme fundamentale din punctul meu de vedere", a declarat candidatul la Preşedinţie Mircea Diaconu. AGERPRES/(AS - autor: Paula Neamţu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)