Ziua Armatei. Evenimente și concerte pe 25 octombrie

Elena Ionescu a trecut prin clipe extrem de grele. După ce s-au mutat împreună, blondina a aflat că este însărcinată şi abia aşteptau să devină părinţi. Din nefericire, sarcina s-a oprit din evoluţie, iar cei doi au trăit cea mai mare durere. La acel moment, anunțul tragic a fost făcut chiar de Tinu Vidaicu, viitorul […]