Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale (ONU)

Marcarea anuală a Săptămânii dezarmării, care începe în ziua fondării Organizaţiei Naţiunilor Unite (24 octombrie), a fost solicitată pentru prima dată în Documentul Final al Adunării Generale din sesiunea specială asupra dezarmării, în 1978. În document se face apel la renunţarea utilizării forţei în relaţiile internaţionale şi la asigurarea securităţii în dezarmare, notează pagina www.un.org. Statele au fost îndemnate să evidenţieze pericolul cursei armelor, să propage necesitatea încetării sale şi creşterea înţelegerii publice asupra temelor urgente ale dezarmării.În 1995, Adunarea Generală a invitat guvernele şi organizaţiile neguvernamentale să continue implicarea activă în Săptămâna dezarmării (Rezoluţia 50/72 B, 12 decembrie 1995) pentru a promova o mai bună înţelegere în rândul publicului cu privire la problemele dezarmării.Dezarmarea şi non-proliferarea rămân instrumente indispensabile pentru crearea unui mediu de securitate favorabil asigurării dezvoltării umane, aşa cum este consemnat în textul şi spiritul Cartea Naţiunilor Unite, arată pagina Facebook dedicată Săptămânii dezarmării.Biroul Naţiunilor Unite de la Geneva (UNOG) este un centru al diplomaţiei internaţionale în acest domeniu, găzduind Conferinţa pentru dezarmare - singurul organism multilateral de negociere a dezarmării - şi furnizând prin Aripa Geneva a Oficiului pentru probleme de dezarmare (Office for Disarmament Affairs) susţinere substanţială şi organizaţională pentru o gamă largă de acorduri pentru dezarmare. În plus, UNOG găzduieşte o serie de conferinţe legate de tema dezarmării, notează sursa citată şi www.unog.ch."Adoptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a reprezentat un moment definitoriu pentru eforturile globale de prevenire, combatere şi eradicare a comerţului ilicit cu arme: Agenda a inclus o ţintă specifică pentru reducerea semnificativă a fluxului de arme ilicite până în 2030", consemnează raportul Secretarului General al ONU asupra acestei probleme.În fiecare an, în timpul evenimentului dedicat Tratatului Organizaţiei Naţiunilor Unite, o mare parte a atenţiei s-a concentrat pe Tratatul pentru Comerţul Armelor. Tratatul, care reglementează comerţul internaţional cu arme convenţionale - de la cele de mici dimensiuni până la tancuri, aeronave de luptă şi nave de război - a intrat în vigoare la 24 decembrie 2014, potrivit www.un.org.''Dezarmarea şi securitatea internaţională stau în inima determinării noastre de a îndeplini dezvoltarea durabilă pentru a salva generaţiile actuale şi viitoare de ororile războiului'', a declarat, în octombrie 2018, preşedinta Adunării Generale a ONU, Maria Fernanda Espinosa Garces, în cadrul discursului adresat Comisiei I - ''Dezarmare şi Securitate internaţională''.Repere în evoluţia dezarmării, conform paginii Săptămânii dezarmării:- Conferinţa pentru dezarmare de la Washington (1921)- Înfiinţarea Comisiei I - Dezarmare şi Securitate internaţională (DISEC), creată ca primă Comisie Principală a Adunării Generale, la semnarea Cartei Naţiunilor Unite, în 1945. Are o colaborare strânsă cu UNDC - Comisia pentru Dezarmare a ONU şi CD - Conferinţa asupra Dezarmării de la Geneva, conform www.un.org.- Actul pentru controlul armelor şi dezarmare (1961)- Dezarmarea Irakului (1990-2003)- Dezarmarea Somaliei (2007)- Dezarmare 2007 - panel de discuţii organizat de organizaţia neguvernamentală Committee on Disarmament, Peace and Security în cooperare cu Biroul pentru probleme de dezarmare al ONU (Office for Disarmament Affairs) pe 11,12, 19 aprilie şi 19 octombrie 2007.- Conferinţa pentru dezarmare din Mexic (2009)- Convenţia Africii Centrale pentru Controlul armelor uşoare şi de mici dimensiuni - Kinshasa Convention (2010)- Conferinţa Internaţională pentru dezarmare nucleară, Teheran (2010). AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, editor: Irina Andreea Cristea) Explicaţie foto: Monumentul ''Binele învinge răul'', de la sediul central al ONU, din New York. Statuia a fost dăruită de Uniunea Sovietică în 1990 cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a ONU, reprezentând un simbol al dezarmării.