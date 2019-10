O șoferiță a fost descoperită în stare critică, în mașină, pe autostrada A1. Ce s-a întâmplat înainte de accident

18:20

Noi detalii din ancheta de la Caracal ies la iveală! S-a aflat cum le spune Gheorghe Dincă Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu. Gheorghe Dincă a dat până acum şapte interviuri psihologice. Se pare că cei de la Poliţia Română şi profilerul au nevoie de mai mult timp pentru a stabili profilul lui Dincă. Suspectul face mereu […] The post Cum le spune Gheorghe Dincă Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu appeared first on Cancan.ro.