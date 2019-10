HOROSCOP. Magia Zilei cu Mihai Voropchievici. Totul despre ascendentul în zodia Balanță

Magia Zilei. Ascendentl in zodia Balanță Ascendentul in zodia Balanță indică o inălțime medie. Are tendința de ingrășare, este pașnic și liniștit. Este guraliv, dualist, diplomat și un bun...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3