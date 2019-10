Ministerul Muncii propune un contingent de lucrători străini non-UE de 30.000 de persoane anul viitor

09:30

UPDATE ORA 09.15 Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit, până joi la ora 12:00, atenţionarea nowcasting de ceaţă care viza 10 judeţe din sudul ţării.Astfel, în judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Buzău (zona joasă), Prahova (zona joasă), Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi Dâmboviţa, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri.Acelaşi fenomen va afecta, până la ora 11:00, şi judeţele Constanţa şi Tulcea.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM. ORA 08.14 Atenţionare de ceaţă în 26 de judeţe în orele următoare Meteorologii au emis, joi, o nouă avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în următoarele ore pe raza mai multor localităţi din Muntenia, Dobrogea, Moldova şi Transilvania.Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 09:00, în judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, în zone din judeţele Buzău, Prahova şi Dâmboviţa precum şi unele localităţi din judeţele Covasna, Braşov şi Sibiu se va semnala ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.De asemenea, până la ora 10:00, în judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Vaslui precum şi în zona joasă a judeţelor Bacău, Neamţ şi Vrancea, precum şi în unele localităţi din judeţele Suceava şi Harghita se va semnala ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.Tot potrivit ANM, până la ora 10:30, în unele zone din judeţele Sălaj, Cluj şi Bistriţa-Năsăud se va semnala, local, ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM. AGERPRES/(AS - editori: Constantin Balaban, Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.