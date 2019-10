O PERSONALITATE PE ZI: Theodoros al II-lea, papă şi patriarh al Alexandriei şi a toată Africa

11:30

România are nevoie de un diplomat care să-i restabilească prestigiul internaţional şi care să creeze consens în interiorul societăţii, afirmă Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale, într-un interviu acordat AGERPRES.El critică faptul că dezbaterea electorală privind proiectele candidaţilor la cea mai înaltă funcţie în stat este "bruiată" de o criză guvernamentală."Dezbaterea privind următorii 5 ani este bruiată de o criză guvernamentală şi toată lumea discută în acest moment despre câte voturi are Ludovic Orban, cine intră la guvernare, ce condiţii pune UDMR, ce condiţie pune Ponta, ce condiţii pune Tăriceanu. Adică, în loc să avem o dezbatere serioasă despre proiecte pentru viitor, vorbim despre nişte şmecherii parlamentare absolute lamentabile", susţine Paleologu.El vorbeşte şi despre necesitatea unei "modificări ample" a Constituţiei, astfel încât preşedintele să capete atribuţii sporite, care să-i permită în situaţii de criză să dizolve rapid Parlamentul şi să provoace alegeri anticipate.În privinţa susţinerii electorale din partea altor partide, Paleologu afirmă că "USR a rămas moralmente fără candidat" şi îi sugerează lui Dan Barna să asculte "vocea poporului". Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOAGERPRES: Domnule Theodor Paleologu, de ce aţi ales să candidaţi la alegerile prezidenţiale din partea unui partid din care, anterior, aţi ales să plecaţi, explicând recent că nu v-a mai plăcut? Ce anume v-a convins acum?Theodor Paleologu: Nu am văzut un alt partid care să-mi reprezinte valorile şi care să fie potrivit pentru funcţia prezidenţială. Candidatul la prezidenţiale trebuie să se gândească la naţiune, în primul rând. Sunt susţinut de PMP. PMP face parte din Partidul Popular European, familia popularilor europeni reuneşte partidele de dreapta clasică din Europa, sunt partide cu care am votat pe unde am stat. În Franţa, am votat întotdeauna UMP şi Les Republicains, am votat Chirac, am votat Sarkozy, am votat Fillon. În Germania, am votat CDU, am votat şi FDP, e adevărat, la europarlamentare. Da, PMP face parte din această mare familie a partidelor de dreapta din Europa. Deci, ideologic, nu am nicio problemă din acest punct de vedere. Nu ştiu dacă aţi remarcat că s-a mai adăugat o formaţiune politică şi îmi susţine candidatura, Alternativa Dreaptă. Aştept să se adauge USR- PLUS şi alte formaţiuni care ar avea interesul să promoveze o reală schimbare.AGERPRES: De ce să voteze românii pentru dumneavoastră şi nu pentru un alt candidat?Theodor Paleologu: Asta este o întrebare pe care, probabil, o puneţi tuturor celor pe care-i prindeţi la interviu, că pe unii nu-i prindeţi sub nicio formă, că nu se coboară să stea de vorbă cu muritori de rând. Este o întrebare care, cumva, ne invită să ne lăudăm singuri, ceea ce eu nu am de gând să fac. Cred că România are nevoie de un diplomat care să restabilească prestigiul internaţional al României şi, de asemenea, de un diplomat care să creeze consens în interiorul societăţii româneşti. România are nevoie de un proiect pe următorii 20 de ani, are nevoie de continuitate, iar pentru continuitate este nevoie de un minim consens asupra unor obiective majore. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOAGERPRES: România are nevoie de consens, dar ce ar trebui să înţeleagă clasa politică actuală prin acest consens? Dar cetăţeanul de rând? În ce fel se adresează această afirmaţie a dumneavoastră şi minorităţilor naţionale?Theodor Paleologu: Evident că le include, pentru că problemele de care suferă minorităţile etnice sunt exact aceleaşi de care suferim cu toţii. E foarte puţin diferit faţă de ce cunoaştem cu toţii în experienţa noastră cotidiană, aceleaşi probleme: sistemul de sănătate, educaţia, infrastructura. Astea sunt marile dureri ale românilor, inclusiv ale celor care aparţin unor minorităţi etnice.AGERPRES: Clasa politică actuală ce ar trebui să înţeleagă prin acest consens?Theodor Paleologu: Că războaiele româno-române nu ne duc nicăieri.AGERPRES: Preşedinte-jucător sau preşedinte-mediator?Theodor Paleologu: Mediator scrie în Constituţie. Eu am de gând să respect Constituţia actuală, propunând totodată revizuirea ei. Mai are o atribuţie importantă preşedintele, aceea de a se adresa naţiunii prin mesaje în faţa Parlamentului. El poate enunţa nişte principii, el poate spune adevărul. De fapt, are la dispoziţie o atribuţie extrem de importantă pe care, din păcate, preşedintele actual nu a folosit-o deloc. În conformitate cu fişa postului, preşedintele este, totuşi, un animal cuvântător. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOAGERPRES: Vedeţi necesară o largă asumare a clasei politice, în baza unui acord parafat, pe subiecte care să conducă la dezvoltarea stabilă a României şi, dacă da, cum veţi proceda să coagulaţi un astfel de demers şi pe ce subiecte?Theodor Paleologu: Evident că nu este uşor, pentru că românii nu sunt danezi, nemţi sau suedezi. Eram în Danemarca, în 2006, când s-a finalizat un asemenea proces de definire a unui proiect de ţară pe următorii 20 de ani, iar premierul Rasmussen a adunat în jurul mesei toate partidele, sindicatele, patronatul, experţi danezi şi experţi internaţionali şi împreună au elaborat un proiect de care s-au ţinut cu toţii, s-au schimbat guverne, s-au schimbat majorităţi. S-au ţinut de acel proiect din 2006 încoace. Au trecut 13 ani şi nu s-au abătut cu o iotă de la acel proiect agreat de toată lumea. Ăsta este modelul către care aspir, ştiind, evident, că mentalitatea noastră este diferită, suntem certăreţi, conflictuali. E adevărat, dar asta nu înseamnă că în România 2 cu 2 nu fac 4, sau că putem inventa roţi care să nu fie rotunde. Dacă vrem dezvoltare, avem nevoie de continuitate. Ş dacă vrem continuitate, avem nevoie de consens. E simplu! Cred că aşa ceva poate înţelege chiar şi un politician român.AGERPRES: Care este principalul obiectiv de politică externă pe care l-aţi promova ca preşedinte al României?Theodor Paleologu: Legat de diplomaţie, eu răspund întotdeauna pe două paliere: unul ţine de marile obiective şi al doilea de bucătăria diplomaţiei. Dumneavoastră m-aţi întrebat care este principalul obiectiv şi pentru mine principalul obiectiv este reforma Uniunii Europene. Mai exact, depăşirea crizei foarte profunde pe care o traversează Uniunea Europeană în acest moment. Aici nu este vorba despre ce pot face singur. Evident, împreună cu ceilalţi parteneri va trebui să găsim o soluţie sau soluţii adecvate pentru ieşirea din această criză, a Uniunii Europene.AGERPRES: Cum ar putea influenţa preşedintele Theodor Paleologu subiecte, precum aderarea la Spaţiul Schengen, ridicarea vizelor pentru români în SUA şi ridicarea MCV?Theodor Paleologu: Sunt multe care ţin de cum îşi face treaba Guvernul, iar preşedintele trebuie să atenţioneze în permanenţă. Pentru că raportul MCV de marţi spune foarte clar că am luat-o îndărăt şi este o realitate pe care o ştim cu toţii, dar asta este responsabilitatea Guvernului Dăncilă. Preşedintele singur nu poate schimba lucruri de acest gen, el poate însă da o direcţie, poate negocia o largă coaliţie care să se ţină de anumite obiective. Îmi dau seama că nu am răspuns în întregimea la întrebarea de mai devreme, legat de proiectul de ţară. Proiectul de ţară trebuie să includă foarte multe aspecte care ţin de economie, de politica fiscală, de debirocratizare, de predictibilitatea statului, de infrastructură, de schimbare în profunzime a educaţiei, de reforma sistemului sanitar. Adică e vorba de un proiect extrem de amplu, care să atingă toate marile probleme cu care se confruntă România. Şi includ în această serie de probleme foarte dificile criza demografică extrem de gravă cu care ne confruntăm.AGERPRES: Dumneavoastră spuneaţi că vedeţi necesară o reformă consistentă a Constituţiei. Puteţi enumera câteva din modificările care ar trebui operate şi care ar fi motivaţia pentru aceste schimbări?Theodor Paleologu: Am convingerea că majoritatea covârşitoare a românilor îşi doreşte în continuare să aleagă preşedintele prin sufragiu universal. Dacă aşa stau lucrurile, trebuie să-i dăm preşedintelui posibilitatea de a-şi îndeplini mandatul cu adevărat. Este, aşadar, necesar ca preşedintele să poată dizolva Parlamentul, atunci când constată că s-a ajuns la o situaţie de criză, fără să treacă prin procedura extrem de complicată de acum. Nu se pot organiza alegeri anticipate pe baza actualei Constituţii, ele sunt prevăzute, în principiu, dar, de fapt, nu sunt posibile. Eu spun că trebuie să avem această posibilitate şi trebuie să-i lăsăm preşedintelui atribuţia aceasta de a dizolva Parlamentul şi de a convoca alegeri anticipate. De asemenea, consider că preşedintele trebuie să poată înlocui prim-ministrul. Dacă el îl desemnează, tot el să-l poată înlocui.AGERPRES: Cum vă imaginaţi România la finalul mandatului dumneavoastră de preşedinte? Ce vreţi să schimbaţi?Theodor Paleologu: Îmi doresc o Românie respectată şi sigură. O Românie educată şi, în acelaşi timp, o Românie performantă în care să se fi restabilit meritocraţia. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOAGERPRES: Anul acesta, tatăl dumneavoastră, diplomatul Alexandru Paleologu, ar fi împlinit 100 de ani de la naştere. În ce fel vă afectează acest lucru campania electorală?Theodor Paleologu: Scriitorul Alexandru Paleologu, pentru că diplomat a fost doar scurtă vreme, deşi a fost într-adevăr diplomat în Ministerul Regal al Afacerilor Străine din '44 până-n '47, când a fost dat afară de Ana Pauker. Cred că a fost un imbold acest centenar pentru a mă implica în campanie, deoarece consider că această campanie e cel mai frumos monument pe care-l puteam înălţa în memoria tatălui meu. Pe de altă parte, Fundaţia Paleologu a făcut şi alte lucruri, am organizat cursuri despre tatăl meu, conferinţe, am început să-i reedităm cărţile în regie proprie, a apărut deja "Bunul simţ ca paradox". Foarte curând va apărea şi "Spiritul şi litera" şi, probabil până la sfârşitul anului, va apărea şi "Despre lucrurile cu adevărat importante".AGERPRES: Campania electorală pentru prezidenţiale a ajuns aproape la jumătate. Ce minusuri şi ce plusuri, comparativ cu alte perioade, aţi identificat până acum?Theodor Paleologu: Nu văd decât un plus: participarea mea. În rest, numai minusuri pentru că cei care se consideră gata intraţi în turul II, nu ştiu pe baza căror sondaje fanteziste, refuză dezbaterea. Nici Iohannis, nici Dăncilă, nici Barna nu vor să dezbată şi pun tot felul de condiţii ridicule despre care ştiu că nu se pot îndeplini. Iohannis a spus din start că el nu discută cu nimeni, că el e deasupra tuturor. Doamna Dăncilă spune că ea nu discută decât cu Iohannis, Barna spune că nu discută decât cu Iohannis şi Dăncilă. Practic, nu avem niciun fel de dezbatere şi eu cred că această atitudine e complet iresponsabilă şi că este o atitudine de dispreţ faţă de popor şi de democraţie.Un al doilea minus foarte grav este că dezbaterea privind următorii 5 ani este bruiată de o criză guvernamentală şi toată lumea discută în acest moment despre câte voturi are Ludovic Orban, cine intră la guvernare, ce condiţii pune UDMR, ce condiţie pune Ponta, ce condiţii pune Tăriceanu şi aşa mai departe. Adică, în loc să avem o dezbatere serioasă despre proiecte pentru viitor, vorbim despre nişte şmecherii parlamentare absolute lamentabile.AGERPRES: I-aţi propus public candidatului USR-PLUS la prezidenţiale, Dan Barna, să vină alături de dumneavoastră pentru a vă susţine candidatura, explicându-i că şansele sale de a accede în turul II sunt mai mici decât ale dumneavoastră. L-aţi convins?Theodor Paleologu: Nu, nu. Eu nu i-am propus nimic, i-am sugerat să asculte votanţii USR, să asculte simpatizanţii şi chiar membrii USR care, în acest moment, nu mai au un candidat oficial. Practic, USR a rămas moralmente fără candidat. Şi atunci, este firesc, de la sine înţeles, că foarte mulţi membri, simpatizanţi şi votanţi USR şi PLUS se îndreaptă către mine. Sigur că domnul Barna face ce vrea, eu nu pot să-i dau sfaturi sau să-l rog ceva, doar îi sugerez să asculte vocea poporului.AGERPRES: Într-un interviu anterior, spuneaţi că veţi face publică lista echipei dumneavoastră, dacă veţi trece de 10%. Îmi puteţi enumera trei nume care nu trebuie să lipsească de pe această listă?Theodor Paleologu: Nu, nu o voi face acum pentru că s-ar supăra ceilalţi că de ce nu i-am nominalizat pe ei. În momentul de faţă, sunt în jur de 10%, dar oricum lucrurile se schimbă foarte rapid. Unii candidaţi sunt în cădere liberă, e firesc ca alţii să crească la fel de repede. Deci, e momentul foarte curând să anunţ o parte din lista de consilieri.AGERPRES: Luaţi în calcul să vă reîntoarceţi în politica de partid după alegeri? Unde anume, în PMP?Theodor Paleologu: De ce să iau în calcul acest lucru? Preşedintele nu are voie să facă parte dintr-un partid politic. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Ady Ivaşcu)