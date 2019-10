Adriana Nedelea LA FIX | Valter Sieneth, tatăl unui tânăr care a pierit la Colectiv: ”Iubea țara din cauza căreia a murit”

11:10

Gabriel Popescu, supraviețuitorul de la Colectiv care a sunat prima dată la 112 pentru a anunța izbucnirea incendiului din clubul bucureștean, a urmărit imaginile ISU ținute ascunse și spune că a retrăit acele momente. ”Este greu să îmi găsesc cuvintele. Am văzut ceea ce am trăit și acum am retrăit. Cam asta pot spune. A […] Post-ul Gabriel Popescu, supraviețuitor din Colectiv, după difuzarea filmărilor ISU: ”Aceste imagini confirmă ceea ce noi, supraviețuitorii, susțineam” apare prima dată în Libertatea.