''Bolile rare'' afectează 300 de milioane de persoane la nivel global

Muzeul Naţional 11 septembrie din New York va inaugura la 15 noiembrie o expoziţie despre evenimentele care au dus la capturarea fostului lider Al-Qaida Bin Laden, ce va permite vizitatorilor să asculte povestea relatată de protagonişti, informează joi EFE."Revealed: The Hunt for Bin Laden" va prezenta cu ajutorul fotografiilor, documentelor declasificate şi interviurilor, acţiunile serviciilor secrete şi militare care au dus în oraşul Abbottabad, din Pakistan, unde se afla ascuns creierul celui care orchestrase cel mai grav atentat terorist din istoria SUA.Operaţiunile au culminat cu moartea lui Bin Laden, la zece ani de la tragicele evenimente din 11 septembrie.Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care au dus la prăbuşirea Turnurilor Gemene din New York şi au distrus o parte clădirii Pentagonului din Washington, s-au soldat cu moartea a 3.000 de persoane.Potrivit site-ului muzeului, expoziţia va prezenta publicului cei zece ani de căutari ai lui Bin Laden, care au început înainte de 11 septembrie 2001 prin atacurile asupra Ambasadelor SUA din Kenya şi Tanzania şi atacul asupra crucişătorului USS Code din Yemen, în care şi-au pierdut viaţa 17 militari în 2000, şi continuând cu dispariţia liderului Al-Qaida în munţii Tora Bora din Afganistan după atentate.Sunt prezentate peste 60.000 de obiecte, precum şi imagini ale operaţiunii grupului de elită al puşcaşilor marini US Navy care l-au surprins pe Bin Laden în ascunzătoarea lui din Pakistan, după zece ani de căutări.În operaţiunea, care a durat aproximativ 45 de minute, au murit Bin Laden şi unii dintre colaboratorii săi, printre care unul dintre fiii săi şi o femeie."Revealed: The Hunt for Bin Laden" include interviuri cu figuri-cheie precum fostul preşedinte Barack Obama, care a anunţat lumii moartea liderului Al-Qaida în noaptea de 2 mai 2011, cu directorul CIA din acea perioadă, Leon Panetta, şi cu comandantul operaţiunii, amiralul William McRaven, printre alţii.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Anda Badea)