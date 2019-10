Efectele negative ale statului la birou: Specialiştii au creat o versiune „reală” a unui om chinuit de orele îndelungate petrecute în faţa calculatorului / Oamenii au îngroziţi când au văzut-o - FOTO

Manechinul, al cărui nume este Emma, are o înfăţişare şocantă şi a fost construit de oamenii de ştiinţă după ce au intervievat despre problemele de sănătate mai mult de 3.000 de angajaţi. Echipa care a lucrat la manechin, denumită „The Work Colleague Of The Future”, trage un semnal de alarmă şi îi sfătuieşte pe cei care lucrează la birou să facă schimbări radicale în stilul de viaţă la locul de muncă. Aceştia au acordat o mare importanţă mişcării şi îi sfătuiesc pe oameni să ia mai multe pauze d...

