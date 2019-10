Un sistem integral de securitate cibernetică ce permite eliminarea parolelor va fi prezentat în premieră la un forum de specialitate în Polonia

14:40

Ambasadori ai mai multor state membre UE au vizitat, joi, Centrul de informare turistică din satul tulcean Luncaviţa, în cadrul ediţiei aniversare a unei caravane care se desfăşoară sub motto-ul "Da, ne pasă", iniţiată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România pentru promovarea proiectelor europene.Centrul de informare turistică a fost realizat în perioada 2013-2015, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iar valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 190.000 de euro."Sunt foarte interesată de posibilitatea de a vizita mai mult această zonă, Munţii Măcinului şi Delta Dunării. Am fost recent aici, în luna august, să văd oportunităţile turistice, nu doar pe cele binecunoscute ca Transilvania, Bucureşti şi Constanţa", a declarat, pentru AGERPRES, ambasadoarea Republicii Estonia în Bucureşti, Ingrid Kressel. Foto: (c) LUISIANA BIGEA / AGERPRESEa s-a arătat încântată de frumuseţea peisajelor din zona cetăţii Enisala."Am fost uimită de frumuseţea naturii din zonă. Este ceva deosebit să poţi cuprinde în privire o suprafaţă atât de mare, să admiri lacurile din vârful cetăţii. Ruinele cetăţii trimit înapoi în istorie, în vremea genovezilor, parte a istoriei României", a mai spus ambasadoarea Republicii Estonia.Totodată, aceasta a apreciat Caravana ambasadorilor statelor Uniunii Europene la proiectele realizate cu finanţare nerambursabilă."Mai întâi, de apreciat este acordarea fondurilor europene de către Comisia Europeană. Sunt lucruri reale care s-au dezvoltat în România datorită acestor fonduri. Vizitele organizate la proiecte le oferă contribuabililor posibilitatea să vadă ce s-a realizat cu fondurile europene", a mai precizat Ingrid Kressel.Vizita la Centrul de informare turistică a fost urmată de un popas la o pensiune turistică din comună."Facem aceste vizite în toată ţara, la proiecte de succes realizate cu fonduri europene, prin diverse programe operaţionale, şi astfel prezentăm rezultatele banilor europeni în România, în diverse sectoare", a declarat consilierul Raportorului politic la Reprezentanţa CE, Monica Loloiu. Foto: (c) LUISIANA BIGEA / AGERPRESCaravana ambasadorilor statelor europene la proiectele cu finanţare nerambursabilă realizate în România va continua joi după-amiază în oraşul Măcin, unde va fi vizitată o cramă.Cea de-a X-a ediţie a caravanei este organizată cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministerului Fondurilor Europene şi are drept temă promovarea contribuţiei UE la dezvoltarea locală. AGERPRES / (A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Irina Poenaru, editor online: Ady Ivaşcu)