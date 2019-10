VIDEO GSP LIVE Ion Marin a detectat marile probleme ale lui Dinamo: „E nevoie de un atacant ca Augustin sau ca Nemec”

Ion Marin (63 de ani) a fost invitat la GSP Live și a vorbit despre marile probleme din tabăra lui Dinamo.„Consider că Dinamo are nevoie de un vârf. Sunt acolo Montini, Daniel Popa, dar eu consider că Dinamo are nevoie de un vârf care să nu piardă mingea. De exemplu, cum era Nemec sau Augustin.E nevoie de un vârf pe care să-l poată folosi la construcție, dar care să fie și un real pericol pentru adversar în lupta 1 contra 1. ...

