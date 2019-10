DOCUMENT | Cum arată programul de guvernare al PNL: De la desecretizarea dosarului 10 august şi abrogarea recursului la menţinerea cotei unice

13:50

Povestea tânărului poliţist a fost făcută publică pe Facebook, de Sindicatul Diamantul. Agentul George Boran, din Caraş Severin, s-a întors din Spania, cu familia, unde a locuit timp de 15 ani. Din copilărie a vrut să devină poliţist, aşa încât a urmat Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca. „Odată ce am terminat cu examenele şi am absolvit şcoala, am primit o pereche de pantaloni care nu erau de talia mea şi nu intrau pe mine, o cămaşă cu însemne, o pereche de pantofi şi...