Orban anunţă audit pe fiecare minister şi instituţie: Vom avea întrevederi şi cu societatea civilă

"Am fost de mult timp un critic al Guvernului rus", a declarat Snowden într-un interviu pentru canalul Joe Rogan Experience, disponibil pe YouTube. "L-am criticat pe preşedintele rus, am criticat legislaţia rusă privind supravegherea (…) Viaţa nu-mi este mai uşoară, să fiu blocat într-o ţară pe care nu am ales-o; şi oamenii nu-şi amintesc asta, de fapt mă îndreptam spre America Latină atunci când guvernul SUA mi-a anulat paşaportul, lucru din cauza căruia am rămas blocat în Rusia", a afirmat Sno...