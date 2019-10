Dăncilă, despre programul de guvernare al PNL: Este un program al austerităţii

„Din câte am văzut în programul de guvernare, un program care a alocat Educaţiei doar două pagini şi acelea cu lucruri foarte rele pentru educaţie, am văzut că de fapt oamenii au de ce să fie îngrijoraţi, pentru că nu am văzut mărirea punctului de pensie de la 1 septembrie, deci asta înseamnă că vor să îngheţe pensiile, am văzut că o să privatizeze companiile din transport, am văzut că vor să aducă salariul bugetarilor la nivelul salariilor din mediul privat în loc să îşi dorească creşterea sala...

