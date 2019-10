Arte marţiale mixte: Irlandezul Conor McGregor îşi anunţă revenirea în luna ianuarie

17:40

Ultraciclistul Bagoly Levente din Sfântu Gheorghe, care a participat în ultimii ani la mai multe curse de anduranţă, a început pregătirile pentru un concurs ce va avea loc anul viitor în jurul lumii."Pentru anul viitor pregătesc o cursă, cea mai mare cursă pentru mine de până acum - o să fie un concurs organizat în jurul lumii. Pornim din Paris şi o să ajungem înapoi în Paris după 29.000 de kilometri. Vom trece prin sudul Germaniei, Polonia, Rusia până în Mongolia, apoi China şi de acolo luam avionul până în Australia. Din Australia trecem în Noua Zeelandă, iar apoi mergem în Alaska. De acolo mergem până Seattle, Statele Unite şi apoi până la New York, iar de acolo o să zburăm la Lisabona, ajungem la Madrid şi apoi înapoi la Paris. Deci, asta este aventura mea de anul viitor", a declarat Bagoly Levente.Acesta a precizat că doreşte să îşi formeze o echipă de suport, dar va fi nevoit să apeleze şi la sponsori."Momentan, în toamna asta mă uit în dreapta şi în stânga cine ar putea să mă susţină în acest proiect, în acest demers. De data asta am şi nişte probleme de organizare logistică, pentru că eu nu am făcut niciodată un astfel de drum, nu prea am ieşit din Europa. O singură dată am fost în Kârgâzstan. Deci, am nevoie de informaţii, inclusiv legate de vize. Din fericire am deja contacte, sunt oameni şi din Sfântu Gheorghe care au văzut lumea şi pot să îmi ofere informaţii (...) Aş putea spune că îmi formez o echipă de suport (...) Am nevoie şi de ajutor financiar, întotdeauna asta este cea mai mare problemă. Până acum nu prea am apelat la ajutor de la prieteni sau de la firme locale, dar de data asta o să am nevoie de un buget de aproximativ 7-8.000 de euro pentru a acoperi costul vizelor şi transportul cu avionul, pentru că o să avem cinci zboruri între continente", a declarat Bagoly Levente pentru AGERPRES.Bagoly Levente a absolvit Facultatea de design industrial a Universităţii de Arhitectură "Ion Mincu" din Bucureşti şi este unul dintre puţinii ciclişti din România care se încumetă să participe la astfel de curse de anduranţă, ce însumează mii de kilometri.În urmă cu doi ani, acesta a participat la ediţia a 5-a a Transcontinental Race, desfăşurată pe ruta Belgia-Grecia, ajungând la finish după 12 zile, 14 ore şi 15 minute, timp în care a străbătut aproape 4000 de kilometri pe două roţi.Anul trecut a încheiat pe locul al doilea Silk Road Mountain Race, desfăşurată în Kârgâzstan, după ce a parcurs 1.725 de kilometri în 9 zile, 3 ore şi 30 de minute, iar anul acesta a trecut al treilea linia de finish la concursul Italy Divide, după ce a pedalat mai mult de 1.220 de kilometri între Napoli şi Lacul Garda.Tot anul acesta, la o nouă ediţie a Transcontinental Race, a parcurs 4000 de kilometri pe două roţi pe traseul Burgas-Brest, în 12 zile şi jumătate. AGERPRES (A-autor:Oana Mălina Negrea, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: (c) Pustiniuc Ady/Bagoly Levente ultra-distance cyclist / Facebook.com