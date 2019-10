Raed Arafat promite că va vorbi despre filmarea Colectiv după prezidențiale și după comemorarea tragediei

15:40

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat ieri un curs de referinţă de 4,7600 lei/euro, 4,2821 lei/dolar, 5,5029 lei/liră sterlină și 4,3275 lei/franc elveţian. În ceea ce privește cursul valutar de astăzi, românii au primit o veste bună. Euro scade la 4,75 lei, faţă de 4,76 lei, cursul anunţat ieri de BNR. Moneda europeană a […]