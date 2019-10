Juniorul e aproape de senior! La 50 de ani, Răzvan Lucescu are un CV comparabil cu al lui Il Luce

01:10

Dan Petrescu a vorbit după victoria cu 1-0 împotriva lui Rennes. Antrenorul s-a declarat dezamăgit de ce a fost pe teren în repriza secundă, când CFR Cluj a fost dominată de francezii care aveau două cartonașe roșii primite. „Repriza a doua a fost foarte slabă, victoria nu știu dacă e meritată. Sunt supărat pe jucători, nu mi-am plăcut ce am văzut. Dacă jucăm așa în următoarele 3 meciuri, facem zero puncte, zero goluri marcate. ...