Cristi Brancu și Oana Turcu au dat vestea cea mare: ”Este o minune!”

18:40

Raed Arafat, secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, a avut o primă reacție, după ce au apărut noi imagini de la tragedia Colectiv, din urmă cu patru ani. Unii dintre păriții celor care au murit în acea noapte l-au acuzat că nu spune tot ce s-a întâmplat în privința transferului arșilor în străinătate, după incendiu. […] The post Reacția lui Raed Arafat după apariția noilor imagini din Colectiv: ” Nu știu ce greșeli am comis în prima noapte” appeared first on Cancan.ro.