Busu, la un an de la infarct: program de lucru redus, fizioterapie, pastile și cură de slăbire. „Sunt foarte OK”

6 noiembrie 2018. Florin Busuioc a căzut secerat după un spectacol de teatru, la Craiova. Făcuse infarct. Un an mai târziu, îl găsim pe îndrăgitul actor și prezentator de la PRO TV „foarte OK cu sănătatea. Nu mai am probleme, sincer”. Are restricții, desigur, și-a schimbat alimentația, și-a redus orele de muncă, ia pastile, dar […] Post-ul Busu, la un an de la infarct: program de lucru redus, fizioterapie, pastile și cură de slăbire. „Sunt foarte OK” apare prima dată în Libertatea.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea