Scandalos! Ce apare pe site-ul Poliției Române, la 6 luni de la dispariției Luizei din Caracal: „A plecat voluntar de la domiciliu și…”

21:30

Meteorologii au emis, joi seara, mai multe avertizări Cod galben de ceață valabile până la ora 24.00 în județele Prahova și Buzău și până la ora 3.00 în județele Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț și Vrancea. Potrivit ANM, până la ora 24.00 sunt sub avertizare mai multe localități din județele Prahova și Buzău, unde se va […] The post Meteorologii avertizează! Cod galben în șapte județe appeared first on Cancan.ro.