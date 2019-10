Bianca Drăgușanu i-a declarat război celui care i-a ”furat” numele! Vedeta va ajunge în fața judecătorilor

08:10

Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este prăznuit în calendarul creştin ortodox la 26 octombrie. De această zi sunt legate multe tradiții și superstiții. Iată ce nu ai voie să faci Sfântul Dimitrie este ultima, dar și cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, după Sfânta Parascheva. Conform superstițiilor, ziua de Sf. Dimitrie reprezintă începutul iernii.