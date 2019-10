Un bărbat de 57 de ani a murit strivit sub un tractor pe un drum forestier din Vâlcea

14:20

Pitt şi alţi directori ai fundaţiei Make It Right au cerut în instanţă să fie eliminaţi din acest proces, argumentând că nu au fost personal reponsabili de construirea locuinţelor respective, potrivit Associated Press. Un judecător din New Orleans a respins însă solicitările acestora. Doi proprietari de case au intentat acest proces, spunând că locuinţele construite de fundaţie în zona numită Lower Ninth Ward au probleme structurale, iar locuitorii s-au îmbolnăvit. Brad Pitt a înfiinţat fundaţia...