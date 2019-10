TURNEUL CAMPIOANELOR // FOTO Simona Halep și-a aflat adversarele de la WTA FINALS » Se va duela în premieră cu Bianca Andreescu!

11:30

Ciprian Panait (42 de ani), ultima dată antrenor al echipei Sohar SC (Oman), a fost invitatul lui Victor Vrînceanu la GSP LIVE și a vorbit despre experiența din Arabia.„Când eu am plecat de acolo, lumea a speculat că am plecat doar ca să iau o altă echipă din Oman. Eu am avut o discuție cu președintele meu, când deja se zvonise că m-ar vrea o altă echipă, campioană acolo și care are un buget acceptabil, și eu am făcut o afirmație pe care mi-o asum. ...