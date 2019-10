Bianca Drăguşanu a anunţul mult aşteptat. Ce a împărtăşit blondina cu fanii săi: „Ne dorim să vă dăm o veste minunată…”

10:30

Momente jenante pentru Florin Pastramă, cu atât mai mult cu cât scena ”aprinsă” a avut loc în public. Focoasa Brigitte este o ”piatră tare”, așa cum se mai spune, iar partenerul de viață a simțit asta, încă o dată, pe pielea sa. Zilele trecute, cuplul a ieșit la o ”partidă de relaxare”, ajungând la un […] The post Cum l-a umilit Brigitte pe Florin Pastramă în public. E o rușine mare, în special pentru un bărbat appeared first on Cancan.ro.