Poliţia ucraineană a arestat un bărbat care a piratat vreme de zece ani companii americane

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, vineri, că Bogdan Gheorghiu, propus pentru portofoliul de la Cultură, este "un om care a fondat o televiziune", care "înţelege cultura" şi nu vede motive pentru care unii dintre parlamentari ar avea obiecţii cu privire la CV-ul acestuia.Întrebat cum comentează faptul că unii dintre reprezentanţii USR susţin că nu îl vor vota pe ministrul propus la Cultură, din cauza CV-ului său, Orban a spus că nu vede motive pentru formularea unor astfel de obiecţii."Este un CV cunoscut, Bogdan Gheorghiu este actor, este un om de televiziune, un om care a fondat o televiziune, nu contează care, are o televiziune proprie astăzi, a fost moderator de emisiuni şi este un om care înţelege cultura şi chiar nu văd motive pentru astfel de obiecţii. Sigur, până la urmă fiecare parlamentar şi fiecare formaţiune politică are dreptul la opinie, are dreptul la exprimarea unor puncte de vedere. Ce pot eu să garantez este că, în primul rând, premierul consideră cultura o prioritate şi că, alături de ministrul propus pentru Cultură, vom trata cu maximă atenţie şi vom aloca resurse semnificative pentru acest domeniu, care a fost considerat un fel de Cenuşăreasă a ministerelor de guvernările PSD", a spus Orban într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PNL.El a adăugat că din momentul semnării acordului cu USR este convins că parlamentarii acestui partid vor respecta decizia conducerii.Întrebat ce părere are despre faptul că Ion Ştefan, propus pentru Ministerul Dezvoltării, are o locuinţă de peste 900 de metri pătraţi, Orban a menţionat că "e problema fiecărui om ce casă îşi face"."Ion Ştefan este un om de afaceri de succes, este un manager remarcabil, este un om care a intrat mai de curând în politică, este un om care, aşa cum a făcut performanţă în afaceri, a făcut şi în politică. Organizaţia Vrancea a reuşit să obţină în alegerile pentru Parlamentul European 37%, clasându-se pe locul 4 la nivel naţional şi provocând o înfrângere dezastruoasă unuia dintre cei mai vechi şi mai puternici baroni PSD - Oprişan. (...) E problema fiecărui om ce casă îşi face, nu a făcut-o din bani publici, nu a avut niciun contract cu statul în activitatea lui", a comentat Orban.El s-a referit şi la Victor Costache, propus pentru portofoliul de la Sănătate, despre care s-a afirmat în spaţiul public că are un dosar penal instrumentat pe numele său."Să avem grijă cum pronunţăm cuvintele şi cum ne referim. Victor Costache este un eminent chirurg în domeniul cardio-vascular, cu realizări excepţionale, cu o pregătire excepţională realizată în universităţi de prestigiu, cu premiere europene sau mondiale în acest domeniu de activitate. (...) Nu accept să se pună în umbră toată această viaţă de realizări şi mai ales calităţile excepţionale pe care le are de nişte informaţii care nu sunt redate corect. Victor Costache, deşi operează în sistem privat, este dedicat unor operaţii care sunt făcute pentru copiii din familiile sărace pentru care nu percepe niciun fel de tarif. Înţeleg necazul şi drama unui membru al familiei, care are dreptul să se adreseze instituţiilor statului, dar domnul Costache nu se găseşte într-o situaţie care să fie descrisă aşa cum este prezentată de o parte din presă, nu este pusă în mişcare acţiunea penală, nu are calitatea de învinuit. În mod evident, când există o sesizare, se face o expertiză şi deja există o expertiză făcută care arată foarte clar că nu are nicio responsabilitate", a arătat Orban. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)