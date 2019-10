Raed Arafat vine cu explicații după video Colectiv: „Nu am ascuns filmul. El nu arată toată intervenția!”

12:10

Andreea Antonescu a anunțat la începutul lunii septembrie că va divorța de Traian Spak, cel care locuiește de mai mulți ani în America. Artista l-a contactat recent și i-a cerut să vină de urgență în România! După mai multe speculaţii privind separarea dintre Andreea Antonescu şi Traian Spak, cântăreaţa a dezvăluit în cele din urmă […] The post Andreea Antonescu și-a chemat soțul, de urgență, în țară! Ce decizie au luat în privința divorțului appeared first on Cancan.ro.