Costel Corduneanu, luat cu ambulanța din sala de judecată. Ce a pățit interlopul

14:30

Două mașini din coloana oficială a ambasadorului Chinei în România au fost acroșate, vineri, pe raza localității Valea Chioarului din județul Maramureș, de un șofer care a pierdut controlul dubei pe care o conducea. Polițiștii maramureșeni au declarat, vineri, că accidentul a avut pe DN1C, iar șoferii implicaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul […] The post Două mașini din coloana oficială a ambasadorului Chinei în România, implicate într-un accident appeared first on Cancan.ro.