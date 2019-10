Protestatari pro-kurzi au ocupat birourile CDU dintr-un oraş german

20:10

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, vineri, că nu a ştiut despre înregistrarea ISU de la Colectiv şi că nu îşi înaintează demisia din funcţie, dar va pleca de la DSU dacă premierul îi va cere acest lucru."Nu am ştiut de acest film, nu am ascuns filmul şi nu am dat dispoziţie să fie ascuns filmul. (...) Acest film nu aduce aspecte noi asupra intervenţiei. El arată câteva secvenţe din intervenţie şi în aceste secvenţe se văd pompierii, mai ales într-o anumită locaţie unde se scoteau victimele şi decedaţii de acolo. Nu arată per ansamblu toată intervenţia. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente, momentele în care încă nu toate echipajele sosiseră, nu existau destule tărgi, nu existau destule materiale, dar el nu arată în acelaşi moment locul unde erau duşi răniţii şi unde au fost trataţi, departe de locul unde se filma", a explicat Arafat, într-o postare video pe Facebook. El a menţionat că e dreptul oricărui premier să-i ceară să plece din funcţie. "Poziţia mea despre partea cu demisia sau cu demiterea - e dreptul oricărui Guvern care vine şi oricărui premier şi oricărui ministru care vine aici să-mi zică 'Nu vreau să mai lucrez cu tine!'. Şi, credeţi-mă că nu voi sta un minut mai mult. Eu nu-mi înaintez demisia, pentru că nu vreau să aud niciodată că 'Tu ai plecat, nu noi te-am dat afară'. Cine vine poate să decidă să-mi spună să plec şi plec. La plecare voi face următorul lucru - voi explica amănunţit unde era sistemul, unde l-am găsit în 2007, când am venit la Ministerul Sănătăţii, unde am ajuns cu el şi ce am găsit în 2014, când am venit la Ministerul de Interne şi au crescut responsabilităţile, inclusiv pe partea situaţiilor de urgenţă şi aviaţie şi mai ales ce s-a realizat până acum, unde suntem acum şi care sunt planurile pentru următoarea perioadă, care sunt în curs de realizare", a spus Raed Arafat.Şeful DSU a rugat oamenii să aibă încredere în angajaţii de la Ambulanţă şi în pompieri. "Vreau să vă asigur că împreună şi cu pompierii şi cu colegii de la Ambulanţă şi de la toate serviciile de urgenţă care funcţionează acum în ţară vă stăm la dispoziţie, suntem în serviciul dumneavoastră şi vă rog ca în continuare să aveţi încredere în aceşti oameni, pentru că la acest moment alţii nu avem. Încercăm să le ridicăm nivelul", a transmis Arafat.El a adăugat că nu este adevărat că pompierii nu sunt instruiţi pentru dezastre. "E adevărat că intervenţia de la Colectiv a fost una foarte specifică şi o intervenţie, o tragedie cu care nu s-a mai confruntat deloc ISU Bucureşti-Ilfov, motiv pentru care noi am început să organizăm cursuri de răspuns la astfel de situaţii, pe lângă exerciţii. (...) Nimeni nu are dreptul să vină să diminueze încrederea într-o instituţie extrem de importantă per ansamblu pentru Bucureşti dacă vorbim de ISU-BIF, dar pentru ţară dacă vorbim de IGSU. Încercarea de a reduce încrederea în această instituţie nu va face decât să îngreuneze intervenţiile acestei instituţii pentru populaţie", a afirmat Raed Arafat.Legat de comentariile referitoare la faptul că în înregistrare apare vorbind la telefon, Arafat a menţionat că se ocupa atunci de asigurarea de aparate de ventilaţie pentru pacienţi. "În poză nu auzi ce vorbeşte omul. (...) Eu vorbeam atunci pentru a rezolva aparate de ventilaţie pentru pacienţii intubaţi în spitalele de urgenţă", a afirmat Arafat.În opinia sa, se doreşte creşterea nivelului emoţional al populaţiei. "Primesc mesaje continue şi multe dintre ele cu înjurături, cu insulte, (...) se doreşte creşterea nivelului emoţional până în data de 30 şi folosirea acestui lucru într-un sens sau altul, nu ştiu care e motivul, poate că ăsta e motivul, oricum cineva încearcă să crească la nivelul populaţiei furia şi nemulţumirea şi să o îndrepte împotriva unor instituţii şi a unor persoane", a completat Arafat.Publicaţia "Libertatea" a prezentat, joi, o înregistrare video cu primul echipaj ISU care a ajuns la locul tragediei de la Clubul Colectiv, filmarea având aproape 21 de minute. Jurnaliştii susţin că această înregistrare nu a fost făcută publică niciodată, fiind ţinută "ascunsă" de către conducerea IGSU. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)